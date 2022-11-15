Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open 2023

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в Australian Open 2023. Новое правительство Австралии намерено снять трехлетний бан со спортсмена.

Как сообщает The Guardian, нынешний министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс готов снять запрет на въезд в страну для серба. Это позволит Джоковичу поучаствовать в турнире Australian Open, который пройдет уже в январе.

Напомним, что в январе 2022 года Новака Джоковича со скандалом депортировали из страны. Тогдашнее правительство Австралии признало серба угрозой национальной безопасности и аннулировало его визу, а все потому, что теннисист отказался от вакцинации против коронавируса.

Из-за этого в течение года Джокович пропустил ряд турниров, включая открытый чемпионат США, а его юристы тем временем работали над тем, чтобы снять со спортсмена бан.

Стоит отметить, что официального подтверждения следует ожидать в ближайшее время.