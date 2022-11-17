Алькарас - самый молодой игрок, завершающий год в статусе ТОП-1 рейтинга ATP
Для испанской сенсации мужского тенниса Карлоса Алькараса 2022 год стал настоящим прорывом в карьере.
В начале сезона 19-летний теннисист в третьем круге вылетел с Australian Open, после чего уступил в четвертьфинале Ролан Гаррос. На Уимблдоне он проиграл в четвертом круге, но в США ему покорился его первый Большой шлем - победа на US Open.
К тому же он выиграл четыре турнира ATP, побив заодно множество рекордов.
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Все его достижения в 2022 году позволят ему завершит год в статусе первой ракетки мира. Он это сделает в возрасте 19 лет и 6 месяцев, что станет новым рекордом, передает Tennis Sportwalk.
Он побьет рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта, который в далеком 2001-м году закончил сезон в статусе ТОП-1 теннисиста планеты, когда ему было 20 лет и 10 месяцев.