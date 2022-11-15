Надаль повторил свою самую долгую серию поражений

Такого не случалось с 2009 года.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2009 года проиграл четыре матча подряд на уровне ATP. На итоговом чемпионате ATP Надаль проиграл Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 4:6. А 13 ноября в рамках этого же чемпионата испанец уступил Томасу Фритцу.

Еще раньше 22-кратный чемпион турниров Большого шлема проиграл Томми Полу на Мастерс в Париже и Фрэнсису Тиафо в 4-м круге US Open. Любопытно, но все соперники Надаля были представителями Северной Америки.

Серия из четырех поражений – самая длинная в карьере испанского теннисиста. Такое с ним происходило в последний раз в 2009 году, а до этого в 2002-м и 2003-м годах.

Тем не менее, в карьере Рафаэля есть и положительный момент. Идет 1000-я неделя, когда Надаль находится в топ-100. Теннисист не покидал этот рейтинг с апреля 2003 года.

Напомним, что ранее стало известно об участии Новака Джоковича в Australian Open 2023 году.