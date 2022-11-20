ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл ATP Finals, обыграв в финальной встрече Каспера Рууда 7:5, 6:3. Таким образом, Джокович сравнялся по количеству побед на этом турнире с Роджером Федерером.

Сербу понадобилось всего два сета и полтора часа, чтобы забрать свой пятый титул в этом сезоне. Джокович не отдал ни одной своей подачи и не дал Рууду дойти до брейк-поинтов. Кстати, если вспомнить весь турнир, то серб не проиграл ни одного матча. Это позволило ему получить максимальные призовые в размере 4 740 300 долларов.

Новаку удалось поставить ряд рекордов. Во-первых, его призовые на ATP Finals стали самыми большими для этого турнира. Во-вторых, суммарные доходы Джоковича за карьеру достигли 165 млн долларов - это больше, чем кто-либо зарабатывал в истории. Да и еще к тому же теннисист стал самым возрастным победителем турнира, побив рекорд Федерера на пять лет.

Теперь у Новака Джоковича есть 91 трофей за карьеру, и он отстает от Рафаэля Надаля только на один титул. Это сделает их противостояние на Australian Open-2023 более горячим.