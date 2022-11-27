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Канада впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса

Североамериканские теннисисты вписали свои имена в историю этого спорта.
Сегодня, 22:06
Сборная Канады / Getty Images
Сборная Канады / Getty Images

В воскресенье, 27 ноября, состоялись финальные матчи Кубка Дэвиса, где сошлись сборные Канады и Австралии,.

Первыми на корт вышли Денис Шаповалов и Танаси Коккинакис. 26-летний австралиец ничего не сумел противопоставить своему оппоненту в первом сете, уступив 2:6.  Игра не сильно отличалась и в сете №2, который Шаповалов забрал со счетом 6:4, принеся Канаде первую победу.

Денис Шаповалов (Канада) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 2:0 (6:2, 6:4)

Спустя несколько часов Алекс Де Минаур намеревался сравнят счет противостояния, обыграв Феликса Оже-Альяссима.

Однако он со своей задачей не справился - Оже-Альяссим так же, как и его соотечественник, в двух сетах справился с соперником, принеся своей сборной историческую победу на турнире. Парный матч, который определил бы победителя при условии ничейного результата, был отменен.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Алекс Де Минаур (Австралия) - 2:0 (6:3, 6:4)

Канада стала 16-й страной, которая победила на Кубке Дэвиса. "Кленовые" присоединились к ЮАР (1974), Италии (1976), Сербии (2010), Швейцарии (2014) и Аргентине (2016) в статусе тех, кто побеждал на турнире один раз.

Абсолютным рекордсменом Кубка Дэвиса является сборная США, одержавшая 32 победы. Второй идет как раз-таки Австралия, на счету которой 28 побед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: австралия канада Кубок Дэвиса

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