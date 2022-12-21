Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих россию и беларусь

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала ATP и WTA из-за их позиции в отношении российских и белорусских спортсменов.

По словам украинки, организации не приняли никаких мер по отношению с терористам.

"В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих эти страны. В конце концов, мы прекратили попытки, потому что было просто невозможно убедить их передумать".

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На прошлой неделе ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 820 000 фунтов стерлингов за запрет игрокам из россии и беларуси участвовать в летних соревнованиях. Организация утверждает, что одностороннее решение членов исключить игроков из двух стран может создать потенциально опасный прецедент. WTA заявила, что отдельным спортсменам нельзя мешать участвовать в соревнованиях из-за их страны происхождения.

"Конечно, другие турниры не будут делать то же, потому что они боятся санкций. Англия всегда оказывала огромную помощь украинскому народу, и мне очень грустно видеть этот шаг", - приводит слова Свитолиной Reuters.

Отметим, что летом WTA и ATP также оштрафовала организаторов Уимблдон.