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Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих россию и беларусь

Украинка разочарована в организациях, которые занимаются теннисом.
Сегодня, 09:50
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала ATP и WTA из-за их позиции в отношении российских и белорусских спортсменов.

По словам украинки, организации не приняли никаких мер по отношению с терористам.

"В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих эти страны. В конце концов, мы прекратили попытки, потому что было просто невозможно убедить их передумать".

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На прошлой неделе ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 820 000 фунтов стерлингов за запрет игрокам из россии и беларуси участвовать в летних соревнованиях.  Организация утверждает, что одностороннее решение членов исключить игроков из двух стран может создать потенциально опасный прецедент. WTA заявила, что отдельным спортсменам нельзя мешать участвовать в соревнованиях из-за их страны происхождения.

"Конечно, другие турниры не будут делать то же, потому что они боятся санкций. Англия всегда оказывала огромную помощь украинскому народу, и мне очень грустно видеть этот шаг", - приводит слова Свитолиной Reuters.

Отметим, что летом WTA и ATP также оштрафовала организаторов Уимблдон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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