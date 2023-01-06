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Людмила Киченок не смогла выйти в парный финал турнира в Аделаиде

Украинка в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко остановились в шаге от решающего матча.
Сегодня, 14:29
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с Еленой Остапенко из Латвии проиграла в полуфинале парного разряда турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В борьбе за выход в финал украинско-латвийский дуэт потерпел поражение от американок Эйши Мухаммад и Тейлор Таунсенд - 4:6, 6:1, 8-10.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. На решающем тай-брейке Киченок и Остапенко вели 5-2, после 7-4, но потом проиграли шесть из семи следующих розыгрышей.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Парный разряд. 1/2 финала

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) - Эйша Мухаммад/Тейлор Таунсенд (США, 6) 4:6, 6:1, 8-10

Напомним, что украинка Марта Костюк проиграла в четвертьфинале одиночного разряда турнира в Аделаиде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Елена Остапенко Людмила Киченок

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