Костюк не пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде, уступив второй ракетке мира

Украинка навязала борьбу, но не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде, потерпев поражение в четвертьфинале.

Украинка в упорной борьбе проиграла в двух сетах второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:7(5), 5:7.

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Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. За это время Костюк выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейкпоинтов.

WTA 500. Аделаида (Австралия). 1/4 финала

Марта Костюк (Украина, Q) - Онс Жабер (Тунис, 1) 6:7(5), 5:7

Напомним, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина на турнире в Аделаиде проиграла еще в первом круге основной сетки.