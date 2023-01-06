Костюк не пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде, уступив второй ракетке мира
Украинка навязала борьбу, но не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер.
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде, потерпев поражение в четвертьфинале.
Украинка в упорной борьбе проиграла в двух сетах второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:7(5), 5:7.
Читай также: Костюк выиграла парный турнир во Франции
Соперницы провели на корте 1 час 55 минут. За это время Костюк выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейкпоинтов.
WTA 500. Аделаида (Австралия). 1/4 финала
Марта Костюк (Украина, Q) - Онс Жабер (Тунис, 1) 6:7(5), 5:7
Напомним, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина на турнире в Аделаиде проиграла еще в первом круге основной сетки.