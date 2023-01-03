iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Калинина потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде

Украинка не смогла преодолеть первый круг основной сетки соревнований.
Сегодня, 15:35
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла в первом круге турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

После успеха в квалификации первая ракетка Украины в стартовом матче основной сетки соревнований уступила теннисистке с нейтральным статусом Виктории Азаренко - 6:7(9), 6:7(5).

Читай также: Калинина завоевала крупнейший титул в карьере

Соперницы провели на корте 2 часа и 37 минут. Украинка за это время допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, Q) - Виктория Азаренко (-) 6:7(9), 6:7(5)

Напомним, что украинка Марта Костюк одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде и вышла в 1/8 финала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

Статьи по теме

Костюк успешно стартовала в основной сетке турнира в Аделаиде Костюк успешно стартовала в основной сетке турнира в Аделаиде
Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде
Калинина обыграла Ястремскую в украинском полуфинале квалификации турнира в Аделаиде Калинина обыграла Ястремскую в украинском полуфинале квалификации турнира в Аделаиде
Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м
просмотров

Последние новости

Футбол18:19
Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании
Киберспорт17:55
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м
Европа17:41
Путь для Малиновского открыт: Марсель продал лидера своей полузащиты
Бокс17:25
Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины
Европа17:15
Хавбек Ман Сити раскрыл намерения покинуть клуб
Украина16:53
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:44
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс16:18
"Кто первым попадет": Экс-тренер Джошуа сделал прогноз на потенциальный бой с Уайлдером
Европа16:16
Аллегри назвал сроки возвращения Погба после травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK