Калинина потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде

Украинка не смогла преодолеть первый круг основной сетки соревнований.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла в первом круге турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

После успеха в квалификации первая ракетка Украины в стартовом матче основной сетки соревнований уступила теннисистке с нейтральным статусом Виктории Азаренко - 6:7(9), 6:7(5).

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Соперницы провели на корте 2 часа и 37 минут. Украинка за это время допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, Q) - Виктория Азаренко (-) 6:7(9), 6:7(5)

Напомним, что украинка Марта Костюк одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде и вышла в 1/8 финала.