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Костюк успешно стартовала в основной сетке турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка пробилась в 1/8 финала соревнований.
Сегодня, 11:18
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк после успеха в квалификации преодолела первый круг турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В стартовом матче основной сетки соревнований украинка в трех сетах обыграла австралийку Джейми Фурлис - 6:1, 3:6, 6:4.

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Соперницы провели на корте 2 часа 6 минут. За это время украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 11 брейк-поинтов.

В 1/8 финала Костюк встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и пятой сеяной Даниэль Коллинс из США.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Первый круг

Марта Костюк (Украина, Q) - Джейми Фурлис (Австралия, WC) 6:1, 3:6, 6:4

Напомним, что в первом круге турнира в Аделаиде также сыграет украинка Ангелина Калинина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

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