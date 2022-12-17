Костюк выиграла парный турнир во Франции

Для украинской теннисистки этот триумф в парном разряде стал вторым в 2022 году.

Украинская теннисистка Марта Костюк в тандеме с Оксаной Калашниковой из Грузии выиграла турнир WTA 125 в парном разряде во французском Лиможе.

В финальном матче украинско-грузинский дуэт в двух сетах одержал победу над Алисией Барнетт и Оливией Николлс из Великобритании - 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. За это время Костюк и Калашникова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали шесть из семи брейк-поинтов.

WTA 125. Лимож. Парный разряд. Финал

Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) - Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) 7:5, 6:1

Отметим, что для Марты Костюк этот парный титул стал вторым в 2022 году. В сентябре украинка вместе с Терезой Мартинцовой выиграла турнир WTA 250 в словенском Портороже.