Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде

Украинка вместе с чешкой Мартинцовой стали победительницами турнира в Словении.

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный разряд турнира WTA 250 в словенском Портороже.

В финальном поединке украинско-чешский тандем в двух сетах одолел Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии - 6:4, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. За это время украинская и чешская теннисистки выполнили четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из девяти брейкпоинтов.

Для Костюк, как и для Мартинцовой, этот титул в парном разряде стал первым в карьере на уровне WTA.

WTA 250. Порторож. Парный разряд. Финал

Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Кристина Букша/Тереза Михаликова (Испания/Словакия) 6:4, 6:0

Напомним, что недавно на US Open-2022 Марта Костюк вместе с китаянкой Чжан Шуай завершили выступления в парном разряде на стадии 1/8 финала.