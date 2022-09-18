iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде

Украинка вместе с чешкой Мартинцовой стали победительницами турнира в Словении.
Сегодня, 19:45
Тереза Мартинцова и Марта Костюк / twitter.com/WTA
Тереза Мартинцова и Марта Костюк / twitter.com/WTA
0 0 0

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный разряд турнира WTA 250 в словенском Портороже.

В финальном поединке украинско-чешский тандем в двух сетах одолел Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии - 6:4, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. За это время украинская и чешская теннисистки выполнили четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из девяти брейкпоинтов.

Для Костюк, как и для Мартинцовой, этот титул в парном разряде стал первым в карьере на уровне WTA.

WTA 250. Порторож. Парный разряд. Финал

Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Кристина Букша/Тереза Михаликова (Испания/Словакия) 6:4, 6:0

Напомним, что недавно на US Open-2022 Марта Костюк вместе с китаянкой Чжан Шуай завершили выступления в парном разряде на стадии 1/8 финала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк Тереза Мартинцова
0 0 0

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10 Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
US OPEN-2022 (WTA): Швентек выиграла женскую сетку турнира US OPEN-2022 (WTA): Швентек выиграла женскую сетку турнира
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open Людмила Киченок и Остапенко проиграли в третьем круге парного разряда US Open
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные20:16
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
Сборные20:14
Германия стала бронзовым призером Евробаскета-2022
Теннис19:45
Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде
Европа19:32
Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате
Сборные19:20
Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета
Европа18:55
Эвертон с Миколенко одержал первую победу в чемпионате
Европа18:50
Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе
Европа18:32
Ренн разошелся миром с одним из лидеров чемпионата Франции
Европа18:25
Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом
Сборные18:10
Германия - Польша: видео онлайн-трансляции матча за 3-е место на Евробаскете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK