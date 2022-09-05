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Костюк и Чжан не смогли пробиться в четвертьфинал парного разряда US Open

Украинка и китаянка потерпели поражение в третьем круге турнира.
Вчера, 22:23
Костюк и Чжан уступили в третьем раунде / Getty Images
Костюк и Чжан уступили в третьем раунде / Getty Images
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Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с китаянкой Чжан Шуай не смогли преодолеть 1/8 финала парного разряда US Open-2022.

В матче третьего раунда Открытого чемпионата США украинка со своей китайской напарницей в двух сетах проиграли американке Дезире Кравчик и нидерландке Деми Схюрс - 4:6, 4:6.

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Костюк второй год подряд уступила в третьем круге парного US Open, а Чжан не смогла защитить свой прошлогодний титул, который она завоевала вместе с Самантой Стосур.

US Open, Нью-Йорк (США)

1/8 финала. Парный разряд. Женщины

Марта Костюк/Чжан Шуай (Украина/Китай, 11) - Дезире Кравчик/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 6) 4:6, 4:6

Таким образом, Марта Костюк завершила свои выступления на US Open-2022. Ранее украинская теннисистка вылетела во втором раунде одиночного разряда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open WTA Марта Костюк Чжан Шуай
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