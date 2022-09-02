Людмила Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного турнира US Open
Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышла в третий круг парного разряда US Open-2022.
В матче второго раунда соревнований украинско-латвийский тандем в трех сетах одолел Анну Бондар из Венгрии и Грет Миннен из Бельгии - 0:6, 6:2, 7:6(3).
По ходу матча украинская и латвийская теннисистки выполнили шесть подач на вылет, допустили четыре двойных ошибки и реализовали три из четырех брейкпоинтов.
Киченок и Остапенко продлили свою победную серию, выиграв седьмой матч подряд, а также одержали 31 совместную победу в 42 матчах в сезоне.
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В третьем круге US Open украинка и латвийка встретятся с победительницами матча между 14-й сеяной парой Каролин Гарсия/Кристина Младенович и Надя Подороска/Маяр Шериф.
US Open. Парный разряд. Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Анна Бондар/Грет Миннен (Венгрия/Бельгия) 0:6, 6:2, 7:6(3)
Напомним, ранее на US Open-2022 украинские теннисистки завершили выступления в одиночном разряде турнира.