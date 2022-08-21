Киченок и Остапенко - победительницы парного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Теннисистки вновь оказались лучше своих соперниц, одержав заслуженную победу на турнире.

Ранним утром воскресенья, 21 августа, в американском Цинциннати завершился турнир WTA 1000 в парном разряде.

В финале соревнования сошлись украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко и Николь Меликар-Мартинес с Эллен Перес.

Как и в случае турнира в Мадриде, Киченок и Остапенко победили своих оппоненток. Матч длился 1 час 24 минуты, за которые наша команда в двух сетах праздновала победу.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Финал, парный разряд

Л. Киченок / Е. Остапенко - Н. Меликар-Мартинес / Э. Перес 2:0 (7:6 (5), 6:3)

🏆 C I N C Y C H A M P S 🏆



🇱🇻 @JelenaOstapenk8 & @LKichenok 🇺🇦 defeat Melichar/Perez, 7-6(5), 6-3 to claim the @CincyTennis doubles title 👏 pic.twitter.com/0N9VozQ9Ip — wta (@WTA) August 21, 2022

Для Киченок данная победа стала самой значимой в карьере. Стоит отметить, что в паре с Остапенко она выиграла уже второй турнир в 2022 году - ранее была победа в Бирмингеме. Они также становились финалистками в Дубае и Истборне.

Благодаря этому триумфу Людмила впервые поднимется на 11-е место в парном рейтинге. На данный момент украинско-латвийская пара занимает второе место за право сыграть на Итоговом турнире WTA.