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Киченок и Остапенко - победительницы парного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Теннисистки вновь оказались лучше своих соперниц, одержав заслуженную победу на турнире.
Сегодня, 11:11
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
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Ранним утром воскресенья, 21 августа, в американском Цинциннати завершился турнир WTA 1000 в парном разряде.

В финале соревнования сошлись украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко и Николь Меликар-Мартинес с Эллен Перес.

Как и в случае турнира в Мадриде, Киченок и Остапенко победили своих оппоненток. Матч длился 1 час 24 минуты, за которые наша команда в двух сетах праздновала победу.

WTA 1000. Цинциннати (США)
Финал, парный разряд

Л. Киченок / Е. Остапенко - Н. Меликар-Мартинес / Э. Перес 2:0 (7:6 (5), 6:3)

Для Киченок данная победа стала самой значимой в карьере. Стоит отметить, что в паре с Остапенко она выиграла уже второй турнир в 2022 году - ранее была победа в Бирмингеме. Они также становились финалистками в Дубае и Истборне.

Благодаря этому триумфу Людмила впервые поднимется на 11-е место в парном рейтинге. На данный момент украинско-латвийская пара занимает второе место за право сыграть на Итоговом турнире WTA.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис WTA Елена Остапенко Людмила Киченок
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