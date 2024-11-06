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Киченок и Остапенко проиграли заключительный матч Итогового турнира WTA

Пара вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Сегодня, 13:33
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

В среду, 6 ноября, Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграли свой финальный матч на Итоговом турнире WTA.

Соперницами украинки и латвийки стали Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).

К сожалению, Киченок со своей партнершой ничего не смогли противопоставить соперницам в первом сете, проиграв разгромные 1:6.

Во втором сете ситуация была несколько лучше, однако Мелихар и Перес уверенно выиграли 3:6.

Учитывая, что Киченок и Остапенко проиграли все матчи на групповом этапе, они покинули турнир, оказавшись на последнем месте в своей группе.

С результатами Итогового турнира WTA в одиночном разряде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Людмила Киченок

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