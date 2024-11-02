Киченок в паре с Остапенко стартовала с поражения на Итоговом турнире WTA
В субботу, 2 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA.
В стартовом поединке группового этапа парного разряда дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко сошелся с Катериной Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США).
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Украинка и латвийка хорошо начали матч, выиграв первый сет со счетом 6:3. И хотя второй сет завершился с таким же счетом, Киченок и Остапенко не могут записать его себе в актив, так как они его проиграли.
Результат встречи решался в тай-брейке, который Людмила и Елена проиграли 9:11, несмотря на матч-поинт при счете 9:8 в их пользу.
Итоговый турнир WTA
Парный разряд, первый тур
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США) - 6:3, 3:6, 9:11
В следующем туре соперницами Киченок и Остапенко будут Се Шувэй и Элизе Мертенс, который также проиграли свой первый матч.
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