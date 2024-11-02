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Киченок в паре с Остапенко стартовала с поражения на Итоговом турнире WTA

Украинско-латвийский тандем проиграл первую встречу в тай-брейке.
Вчера, 23:36
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images

В субботу, 2 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)  стартовал Итоговый турнир WTA.

В стартовом поединке группового этапа парного разряда дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко сошелся с Катериной Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США).

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Украинка и латвийка хорошо начали матч, выиграв первый сет со счетом 6:3. И хотя второй сет завершился с таким же счетом, Киченок и Остапенко не могут записать его себе в актив, так как они его проиграли.

Результат встречи решался в тай-брейке, который Людмила и Елена проиграли 9:11, несмотря на матч-поинт при счете 9:8 в их пользу.

Итоговый турнир WTA
Парный разряд, первый тур

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США) - 6:3, 3:6, 9:11

В следующем туре соперницами Киченок и Остапенко будут Се Шувэй и Элизе Мертенс, который также проиграли свой первый матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Итоговый турнир WTA Елена Остапенко Людмила Киченок

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