iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Калинина снялась с US Open - одиночный разряд турнира для Украины завершен

К сожалению, по неспортивным причинам Ангелина не сможет продолжить свои выступления на турнире.
Сегодня, 20:42
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images
0 0 0

Открытый чемпионат США в одиночном разряде для Украины официально закончился во втором раунде.

После вылета Даяны Ястремской и Леси Цуренко в первом раунде, Дарьи Снигур и Марты Костюк во втором, единственной надеждой на дальнейшие матчи соревнований оставалась первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Однако и здесь все вышло неудачно. Как сообщает WTA Insider, Калинина была вынуждена сняться с турнира из-за болезни.

Таким образом, она не сможет сыграть как в одиночном разряде против Петры Квитовой, так и в парном разряде с Еленой Рыбакиной против Харриет Дарт и Людмилы Самсоновой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки US Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Украина US Open WTA Ангелина Калинина
0 0 0

Статьи по теме

Евробаскет-2022: Словения вырвала победу у Литвы, Бельгия в овертайме одолела Грузию Евробаскет-2022: Словения вырвала победу у Литвы, Бельгия в овертайме одолела Грузию
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона
Астон Вилла усилилась полузащитником сборной Бельгии Астон Вилла усилилась полузащитником сборной Бельгии
Помочь журналистам

Видео

Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА23:10
Юта и Кливленд провернули мощный обмен при участии Митчелла и Секстона
Европа22:53
Астон Вилла усилилась полузащитником сборной Бельгии
Сборные22:44
Историческое событие: сборная Германии вывела из обращения номер Новицки
Сборные22:35
Евробаскет-2022: Словения вырвала победу у Литвы, Бельгия в овертайме одолела Грузию
Бокс22:23
Хирн: Не думаю, что стили Фьюри и Усика могут подарить нам интересный бой
Европа22:08
ПСЖ объявил о трансфере Солера из Валенсии
Киберспорт21:52
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа21:46
Челси согласовал аренду полузащитника Ювентуса
Киберспорт21:41
NaVi одержали волевую победу над fnatic
Сборные21:28
Словения в клатче вырвала победу у Литвы в первом туре Евробаскета-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK