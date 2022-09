Калинина снялась с US Open - одиночный разряд турнира для Украины завершен

Открытый чемпионат США в одиночном разряде для Украины официально закончился во втором раунде.

После вылета Даяны Ястремской и Леси Цуренко в первом раунде, Дарьи Снигур и Марты Костюк во втором, единственной надеждой на дальнейшие матчи соревнований оставалась первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Однако и здесь все вышло неудачно. Как сообщает WTA Insider, Калинина была вынуждена сняться с турнира из-за болезни.

Anhelina Kalinina has withdrawn from singles and doubles due to illness.



Petra Kvitova receives a walkover into the third round and will face either Garbiñe Muguruza or Linda Fruhvirtova.#USOpen