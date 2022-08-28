US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (Открытый чемпионат США по теннису) - один из четырех турниров категории Большого шлема. Турнир проходит в Нью-Йорке на хардовых кордах местного Национального теннисного центра. Организатором турнира является Ассоциация тенниса США. Участие в турнире принимают 128 теннисисток.

Даты: 29 августа – 10 сентября

Призовой фонд: 60 000 000 долларов (рекорд)

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Канада)

А есть наши? Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур

Вашему вниманию расписание и результаты матчей US Open-2021 (основная сетка):

Первый раунд

Понедельник, 29 августа

Вероника Кудермертова (нейтральный статус) - Донна Векич (Хорватия)

Энн Ли (США) - Мария Осорио (Колумбия)

Татьяна Мария (Германия) - Мария Саккари (Греция)

Ребекка Петерсон (Швеция) - Анна Калинская (нейтральный статус)

Камилла Рахимиова (нейтральный статус) - Каролин Гарсия (Франция)

Элисон Риск (США) - Елеана Ю (США)

Хармони Тан (Франция) - Бьянка Андрееску (Канада)

Коко Вандевеге (США) - Марина Заневская (Бельгия)

Камила Джорджи (Италия) - Анна Бондарь (Венгрия)

Элизабет Мандлик (США) - Тамара Зиданшек (Словения)

Нурия Парризас-Диас (Испания) - Далма Галфи (Венгрия)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Ана Конюк (Хорватия)

Симона Халеп (Румыния) - Дарья Снигур (Украина)

Леолия Жанжан (Франция) - Кори Гауфф (США)

Хэрриет Дарт (Великобритания) - Дарья Касаткина (нейтральный статус)

Мэдисон Киз (США) - Даяна Ястремская (Украина)

Елена Габриэла Рузе (Румыния) - Дарья Сэвилл (Австралия)

Диан Парри (Франция) - Сю Ван Ван (Китай)

Мартина Тревизан (Италия) - Евгения Родина (нейтральный статус)

Магдалена Фреш (Польша) - Ребекка Марино (Канада)

Онс Жабер (Тунис) - Мэдисон Бренгл (США)

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - Барбора Крейчикова (Чехия)

Каролина Мухова (Чехия) - Айла Томлянович (Австралия)

Элина Аванесян (нейтральный статус) - Александра Крунич (Сербия)

Сара Бейлек (Чехия) - Людмила Самсонова (нейтральный статус)

Жаклин Адина Кристиан (Румыния) - Анетт Контавейт (Эстония)

Виктория Кужмова (Словакия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Надя Подороска (Аргентина) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Аранча Рус (Нидерланды) - Шелби Роджерс (США)

Шуай Чжан (Китай) - Жиль Белен Тайхман (Швейцария)

Данка Ковинич (Черногория) - Серена Уильямс (США)

Лейла Анни Фернандес (Канада) - Осеан Доден (Франция)