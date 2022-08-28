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US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.
Сегодня, 11:05
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей / Getty Images
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей / Getty Images
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US Open (Открытый чемпионат США по теннису) - один из четырех турниров категории Большого шлема. Турнир проходит в Нью-Йорке на хардовых кордах местного Национального теннисного центра. Организатором турнира является Ассоциация тенниса США. Участие в турнире принимают 128 теннисисток.

Даты: 29 августа – 10 сентября
Призовой фонд: 60 000 000 долларов (рекорд)
Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Канада)
А есть наши? Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур

Вашему вниманию расписание и результаты матчей US Open-2021 (основная сетка):

Первый раунд

Понедельник, 29 августа

Вероника Кудермертова (нейтральный статус) - Донна Векич (Хорватия)
Энн Ли (США) - Мария Осорио (Колумбия)
Татьяна Мария (Германия) - Мария Саккари (Греция)
Ребекка Петерсон (Швеция) - Анна Калинская (нейтральный статус)
Камилла Рахимиова (нейтральный статус) - Каролин Гарсия (Франция)
Элисон Риск (США) - Елеана Ю (США)
Хармони Тан (Франция) - Бьянка Андрееску (Канада)
Коко Вандевеге (США) - Марина Заневская (Бельгия)
Камила Джорджи (Италия) - Анна Бондарь (Венгрия)
Элизабет Мандлик (США) - Тамара Зиданшек (Словения)
Нурия Парризас-Диас (Испания) - Далма Галфи (Венгрия)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Ана Конюк (Хорватия)
Симона Халеп (Румыния) - Дарья Снигур (Украина)
Леолия Жанжан (Франция) - Кори Гауфф (США)
Хэрриет Дарт (Великобритания) - Дарья Касаткина (нейтральный статус)
Мэдисон Киз (США) - Даяна Ястремская (Украина)
Елена Габриэла Рузе (Румыния) - Дарья Сэвилл (Австралия)
Диан Парри (Франция) - Сю Ван Ван (Китай)
Мартина Тревизан (Италия) - Евгения Родина (нейтральный статус)
Магдалена Фреш (Польша) - Ребекка Марино (Канада)
Онс Жабер (Тунис) - Мэдисон Бренгл (США)
Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - Барбора Крейчикова (Чехия)
Каролина Мухова (Чехия) - Айла Томлянович (Австралия)
Элина Аванесян (нейтральный статус) - Александра Крунич (Сербия)
Сара Бейлек (Чехия) - Людмила Самсонова (нейтральный статус)
Жаклин Адина Кристиан (Румыния) - Анетт Контавейт (Эстония)
Виктория Кужмова (Словакия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Надя Подороска (Аргентина) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Аранча Рус (Нидерланды) - Шелби Роджерс (США)
Шуай Чжан (Китай) - Жиль Белен Тайхман (Швейцария)
Данка Ковинич (Черногория) - Серена Уильямс (США)
Лейла Анни Фернандес (Канада) - Осеан Доден (Франция)

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