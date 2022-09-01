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Костюк покинула US Open, не сумев преодолеть второй раунд

Украина лишилась последней представительницы на турнире.
Сегодня, 20:25
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images
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В четверг, 1 сентября, в Нью-Йорке состоялся матч второго раунда женской сетки US Open, в котором третья ракетка Украины Марта Костюк встречалась с 26-й ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.

К сожалению, украинка допустила слишком много ошибок, из-за чего позволила своей сопернице организовать сразу пять брейк-поинтов за два сета, которые привели к поражению и, как следствие, вылету с турнира.

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US Open, Нью-Йорк (США)
1/32 финала. Женщины. Одиночный разряд

М. Костюк (Украина) - В. Азаренко (Беларусь) 0:2 (2:6, 3:6)

Для Украины Открытый чемпионат США подошел к концу, так как все наши теннисистки покинули соревнование. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки US Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Виктория Азаренко WTA Марта Костюк
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