Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк вышли в основную сетку турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.
В решающем матче отбора Калинина уверенно обыграла Анну Бондар из Венгрии, отдав сопернице лишь по одному гейму в каждом сете - 6:1, 6:1.
Костюк в финале квалификации в двух сетах одолела египтянку Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:1.
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В первом круге основной сетки турнира Калинина встретится с Викторией Азаренко, а Костюк сыграет с австралийкой Джейми Фурлис.
WTA 500. Аделаида (Австралия). Квалификация. Финал
Ангелина Калинина (Украина, 1) - Анна Бондар (Венгрия) 6:1, 6:1
Марта Костюк (Украина, 11) - Маяр Шериф (Египет, 6) 6:3, 6:1
Напомним, что в полуфинале квалификации турнира в Аделаиде Ангелина Калинина победила еще одну украинку Даяну Ястремскую.