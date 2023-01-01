Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк вышли в основную сетку турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В решающем матче отбора Калинина уверенно обыграла Анну Бондар из Венгрии, отдав сопернице лишь по одному гейму в каждом сете - 6:1, 6:1.

Костюк в финале квалификации в двух сетах одолела египтянку Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:1.

Читай также: Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100

В первом круге основной сетки турнира Калинина встретится с Викторией Азаренко, а Костюк сыграет с австралийкой Джейми Фурлис.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Квалификация. Финал

Ангелина Калинина (Украина, 1) - Анна Бондар (Венгрия) 6:1, 6:1

Марта Костюк (Украина, 11) - Маяр Шериф (Египет, 6) 6:3, 6:1

Напомним, что в полуфинале квалификации турнира в Аделаиде Ангелина Калинина победила еще одну украинку Даяну Ястремскую.