Калинина обыграла Ястремскую в украинском полуфинале квалификации турнира в Аделаиде

В субботу, 31 декабря, в Аделаиде (Австралия) состоялся полуфинальный матч квалификации турнира WTA 500, в котором встретились две украинки - Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Несмотря на то, что победительница определилась в двух сетах, украинки выдали упорную игру, потратив на матч 1 час 49 минут.

В обоих сетах Калинина и Ястремская вынуждали друг друга ошибаться, оформляя брейк-поинты. Но все же именно Ангелина совершила меньше ошибок, чем Даяна, и завоевала победу 2:0.

WTA 500, Аделаида (Австралия)

Квалификация, полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:0 (6:4, 6:4)

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В финальном поединке за путевку на турнир WTA 500 Ангелина Калинина поборется с венгерской теннисисткой Анной Бондар, которая оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини.