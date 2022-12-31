Калинина обыграла Ястремскую в украинском полуфинале квалификации турнира в Аделаиде
В субботу, 31 декабря, в Аделаиде (Австралия) состоялся полуфинальный матч квалификации турнира WTA 500, в котором встретились две украинки - Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Несмотря на то, что победительница определилась в двух сетах, украинки выдали упорную игру, потратив на матч 1 час 49 минут.
В обоих сетах Калинина и Ястремская вынуждали друг друга ошибаться, оформляя брейк-поинты. Но все же именно Ангелина совершила меньше ошибок, чем Даяна, и завоевала победу 2:0.
WTA 500, Аделаида (Австралия)
Квалификация, полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:0 (6:4, 6:4)
Читай также: Долгожданное возвращение: Свитолина приступила к тренировкам
В финальном поединке за путевку на турнир WTA 500 Ангелина Калинина поборется с венгерской теннисисткой Анной Бондар, которая оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини.