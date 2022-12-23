Долгожданное возвращение: Свитолина приступила к тренировкам

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №240) вернулась в большой спорт.

Украинская теннисистка в Instagram опубликовала фото, на котором изображена вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом после тренировки.

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"Семья Монфис вернулась к делам", - написала Свитолина.

Отметим, что в октябре супружеская пара впервые стали родителями. Французский теннисист принял решение пропустить первый месяц предстоящего сезона.

Напомним, на ISPORT доступен обновленный рейтинг женской ассоциации тенниса.