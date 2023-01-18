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Надаль обратился к фанатам после вылета из Australian Open-2023

Испанский теннисист из-за травмы не сумел обыграть оппонента по второму раунду австралийского турнира.
Вчера, 23:46
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Рано утром в среду, 18 января, в рамках второго раунда Australian Open вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в трех сетах уступил американцу Маккензи МакДональду.

Надаля беспокоила травма во втором сете, из-за которой он использовал медицинский тайм-аут. Позже выяснилось, что это была травма бедра, но 22-кратный обладатель Большого шлема не хотел досрочно завершать матч.

В своих социальных сетях 36-летний испанец выразил  разочарование произошедшим, не забыв поблагодарить фанатов за поддержку.

"Не тот результат, которого я хотел. Я бы с удовольствием продолжил здесь свой забег, но сегодня это было невозможно. Макккензи МакДональд сыграл на великолепном уровне и я желаю ему всего наилучшего на остаток турнира".

"Мне всегда приятно играть в Австралии. Большое спасибо всем за поддержку и прекрасные моменты, которые я прожил здесь благодаря вам. Грустно покидать этот замечательный турнир так рано. Еще раз большое спасибо всем: фанатам, организаторам, восхитительной публике. Спасибо, Мельбурн".

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Напомним, что Рафаэль Надаль становился победителем Открытого чемпионата Австралии всего два раза: в 2009 и 2022 годах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Рафаэль Надаль

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