Циципас пригласил известную голливудскую актрису на его полуфинал Australian Open-2023

Пока что неизвестно, приняла ли она данное приглашение.

Во вторник, 24 января, в рамках четвертьфинального поединка Australian Open-2023 Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Иржи Лехечку из Чехии.

Как сообщает Daily Mail, во время интервью сразу после матча грек выразил свое почтение Австралии и австралийцам, особенно одной известной актрисе.

"Австралия — такая замечательная страна, мне нравится многое из австралийского. Одна из моих любимых актрис родом из Австралии, Марго Робби. Было бы неплохо однажды увидеть ее там", - сказал Стефанос, указывая на трибуны стадиона Рода Лейвера.

Интервьюер спросил у теннисиста: "Ты официально приглашаешь Марго Робби? Я просто хочу быть кристально чистым в этом".

Ответ Циципаса был достаточно лаконичен: "Абсолютно".

В полуфинале Australian Open Стефанос Циципас встретится с россиянином Кареном Хачановім, который выступает под нейтральным статусом. Этот матч состоится в пятницу, 27 января - тогда и станет понятно, приняла ли Марго Робби приглашение от грека.