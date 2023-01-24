Циципас пригласил известную голливудскую актрису на его полуфинал Australian Open-2023
Во вторник, 24 января, в рамках четвертьфинального поединка Australian Open-2023 Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Иржи Лехечку из Чехии.
Как сообщает Daily Mail, во время интервью сразу после матча грек выразил свое почтение Австралии и австралийцам, особенно одной известной актрисе.
"Австралия — такая замечательная страна, мне нравится многое из австралийского. Одна из моих любимых актрис родом из Австралии, Марго Робби. Было бы неплохо однажды увидеть ее там", - сказал Стефанос, указывая на трибуны стадиона Рода Лейвера.
Интервьюер спросил у теннисиста: "Ты официально приглашаешь Марго Робби? Я просто хочу быть кристально чистым в этом".
Ответ Циципаса был достаточно лаконичен: "Абсолютно".
Big Margot Robbie fan 😂@steftsitsipas • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/4EbaUSOQRi— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023
В полуфинале Australian Open Стефанос Циципас встретится с россиянином Кареном Хачановім, который выступает под нейтральным статусом. Этот матч состоится в пятницу, 27 января - тогда и станет понятно, приняла ли Марго Робби приглашение от грека.