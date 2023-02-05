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Ястремская победила в полуфинале квалификации турнира в Абу-Даби

Даяна достаточно легко справилась с оппоненткой и теперь готовится к финалу.
Сегодня, 10:56
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в Абу-Даби состоялся полуфинальный поединок квалификации турнира WTA 500, в котором сошлись четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская и 125-я ракетка рейтинга Лаура Зигемунд.

Несмотря на проигранный гейм на своей подаче в первом сете, Ястремская не испытала особых проблем с немкой, победив ее в двух сетах и позволив оппонентке взять всего четыре гейма. Матч продлился 1 час 12 минут.

WTA 500, Абу-Даби (ОАЭ)
Одиночный разряд

Лаура Зигемунд (Германия) - Даяна Ястремская (Украина) - 0:2 (3:6, 1:6)

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В финале квалификации Ястремская встретится с победительницей пары Клэр Лю - Стефания Божика.

Стоит отметить, что в полуфинале также сыграет и Катарина Завацкая, которой будет противостоять Моюка Учидзима. Матч состоится 5 февраля в 12:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

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