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Таиланд: результаты украинок

Украинка быстро отошла от вылета с Australian Open-2023.
Сегодня, 11:25
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

В понедельник, 30 января, стартовал престижный турнир WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Участие в соревновании принимает украинская теннисистка Леся Цуренко. В рамках 1/16 турнира украинка встречалась с представительницей Бельгии - Исалин Бонавентюр.

Цуренко смогла обыграть соперницу за три сеты.

1/16 финала, Таиланд
Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Леся Цуренко (Украина) - 3:6, 6:4, 3:6

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время бельгийка совершила допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 15.

Что касается Цуренко, то на ее счету один эйс, десять двойных ошибок и семь реализованных брейк-поинтов из 16.

Отметим, что участие в турнире также примут Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые свои игры проведут завтра, 31 января.

Ранее на ISPORT вышел итоговый материал про результаты украинцев на Открытом чемпионате Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леся Цуренко

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