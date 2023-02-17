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Людмила Киченок и Остапенко уступили в финале парного турнира в Дохе

Украинско-латвийский дуэт потерпел поражение от первых сеянных американок.
Сегодня, 21:57
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко проиграла в финальном матче парного турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

В решающем поединке украинско-латвийский дуэт уступил первым сеянным Коко Гауфф и Джессике Пегуле из США - 4:6, 6:2, 7-10. Украинская и латвийская теннисистки лидировали 7:6 на решающем тай-брейке, но проиграли следующие четыре розыгрыша.

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Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. За это время Киченок и Остапенко ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть из 12 брейк-поинтов.

WTA 500. Доха (Катар)
Парный разряд. Финал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) - Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) 4:6, 6:2, 7-10

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская и Катарина Завацкая вышли в финальный раунд квалификации турнира в Дубае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Елена Остапенко Людмила Киченок

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