Людмила Киченок и Остапенко уступили в финале парного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко проиграла в финальном матче парного турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

В решающем поединке украинско-латвийский дуэт уступил первым сеянным Коко Гауфф и Джессике Пегуле из США - 4:6, 6:2, 7-10. Украинская и латвийская теннисистки лидировали 7:6 на решающем тай-брейке, но проиграли следующие четыре розыгрыша.

Читай также: Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. За это время Киченок и Остапенко ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть из 12 брейк-поинтов.

WTA 500. Доха (Катар)

Парный разряд. Финал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) - Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) 4:6, 6:2, 7-10

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская и Катарина Завацкая вышли в финальный раунд квалификации турнира в Дубае.