Ястремская и Завацкая вышли в финальный раунд квалификации турнира в Дубае
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая успешно преодолели первый раунд квалификации турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
На старте отбора Ястремская в двух сетах одержала уверенную победу над итальянкой Саррой Эррани - 6:1, 6:3.
В свою очередь Завацкая в борьбе за выход в финальный раунд квалификации в трех сетах обыграла американку Мэдисон Бренгл - 3:6, 6:1, 6:4.
WTA 1000, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд
Квалификация, первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 14) - Сара Эррани (Италия) 6:1, 6:3
Катарина Завацкая (Украина, SR) - Мэдисон Бренгл (США, 9) 3:6, 6:1, 6:4
Читай также: Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
Соперницей Ястремской в финале квалификации станет победительница матча Лорен Дэвис - Анна Данилина.
Завацкая за выход в основную сетку поборется с румынкой Штефанией Божикэ.
Отметим, что Марта Костюк получила wild card в основу турнира в Дубае.