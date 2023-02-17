Ястремская и Завацкая вышли в финальный раунд квалификации турнира в Дубае

Украинские теннисистки успешно стартовали в отборе соревнований WTA 1000 в ОАЭ.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая успешно преодолели первый раунд квалификации турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

На старте отбора Ястремская в двух сетах одержала уверенную победу над итальянкой Саррой Эррани - 6:1, 6:3.

В свою очередь Завацкая в борьбе за выход в финальный раунд квалификации в трех сетах обыграла американку Мэдисон Бренгл - 3:6, 6:1, 6:4.

WTA 1000, Дубай (ОАЭ)

Одиночный разряд

Квалификация, первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 14) - Сара Эррани (Италия) 6:1, 6:3

Катарина Завацкая (Украина, SR) - Мэдисон Бренгл (США, 9) 3:6, 6:1, 6:4

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Соперницей Ястремской в финале квалификации станет победительница матча Лорен Дэвис - Анна Данилина.

Завацкая за выход в основную сетку поборется с румынкой Штефанией Божикэ.

Отметим, что Марта Костюк получила wild card в основу турнира в Дубае.