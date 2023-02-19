Ястремская уверенно вышла во второй раунд турнира в Дубае
Украинская теннисистка успешно стартовала в основной сетке соревнований WTA 1000 в ОАЭ.
Украинка Даяна Ястремская уверенно преодолела первый раунд основной сетки турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче первого круга украинская теннисистка в двух сетах одержала победу над представительницей Франции Ализе Корне, отдав сопернице только пять геймов - 6:2, 6:3.
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WTA 1000, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, Q) - Ализе Корне (Франция) 6:2, 6:3
Во втором круге турнира в Дубае соперницей Ястремской станет победительница матча между Ангелиной Калининой и Вероникой Кудерметовой.
Ранее сообщалось, что Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в финале парного турнира в Дохе.