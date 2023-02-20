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Калинина с победы стартовала на турнире в Дубае и вышла на другую украинку

Украинская теннисистка одолела спортсменку с нейтральным статусом и не пожала ей руку после игры.
Сегодня, 15:48
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом поединке основной сетки соревнований первая ракетка Украины в трех сетах победила представительницу страны-террориста Веронику Кудерметову, выступающую в нейтральном статусе - 6:3, 5:7, 7:5.

Соперницы провели на корте 2 часа 58 минут. За это время украинка чеытре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь из 14 брейк-поинтов.

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Отметим, что после матча теннисистки просто ударились ракетками вместо традиционного рукопожатия.

WTA 1000, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд
Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Вероника Кудерметова (-, 10) 6:3, 5:7, 7:5

Во втором круге Ангелина Калинина встретится с другой украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая ранее победила Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк с трудом вышла во второй раунд турнира в Дубае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская Ангелина Калинина

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