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Теннисистов из стран-агрессоров допустят на Уимблдон

Но есть один нюанс.
Сегодня, 16:34
даниил медведев / Getty Images
даниил медведев / Getty Images

Росийские и белоруские спортсмены все же смогут принять участие в Уимблдоне, сообщает Daily Mail.

Более того, их даже не заставят публично осудить войну, разве что подписать специальный кодекс поведения.

Стоит отметить, что положения кодекса пока не согласованы, но предполагается, что будет запрещена национальная символика и публичная поддержка война.

Правительство Британии готово поддержать изменение и выдать гражданам террористических государств визы.

Напомним, что в 2022 году росиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне. За это WTA и ATP запретили разыгрывать там рейтинговые очки и даже оштрафовали британскую ассоциацию тенниса.

Напомним, что ранее войну в Украине прокомментировал росийский теннисист рублев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон

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