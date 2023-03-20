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Алькарас уверенно выиграл турнир в Индиан-Уэллсе и возглавил рейтинг ATP

В финале Мастерса в США испанец легко разобрался с теннисистом без флага.
Сегодня, 07:48
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

В решающем поединке Мастерса в США 19-летний испанец в двух сетах уверенно разобрался со спортсменом с неопределенным статусом, выступающим без флага и страны, Даниилом Медведевым - 6:3, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час и 10 минут. За это время Алькарас ни разу не отдал свою подачу оппоненту, свершил одну подачу на вылет и реализовал три из трех брейк-поинтов.

Источник: Getty Images

АТР 1000. Индиан-Уэллс. США
Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) - Даниил Медведев (-, 5) 6:3, 6:2

Этот успех стал для Алькараса третьим на Мастерсах. Всего на счету испанского теннисиста восемь трофеев на уровне ATP, а также победа на US Open в 2022 году.

Источник: Getty Images

После этой победы Алькарас снова стал первой ракеткой мира, сместив с вершины рейтинга ATP серба Новака Джоковича, который пропускает турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Ранее сообщалось, что Джоковичу запретили въезд в США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP Карлос Алькарас

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