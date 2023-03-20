Леся Цуренко: результаты матчей
Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.
Сегодня, 20 марта, спортсменка сыграет с Харриет Дарт из Великобритании
Результаты Леси Цуренко в 2023 году
Маями, США
21:00 Леся Цуренко - Харриет Дарт (Великобритания)
Леся Цуренко - Коко Вандевеге (США) - 6:0, 6:2
Индиан-Уэллс, США
Леся Цуренко - Арина Сабаленка (белорусь) - техническое поражение
Леся Цуренко - Донна Векич (Хорватия) - 2:6, 6:2, 6:2
Леся Цуренко - Линь Чжу (Китай) - 6:4, 6:4
Биография и статистика матчей Леси Цуренко
Цуренко родилась 30 мая 1989 года в смт Владимирец Ровненской области. В профессиональном теннисе с 2007 года.
На Турнирах Большого шлема лучший результат теннисистки четвертьфинал US Open в 2018.
- Australian Open - 1/32 финала (2013)
- Ролан Гаррос - 1/16 (2018)
- Уимблдон - 1/32 (2022, 2018)
- US Open - 1/4 (2018)
Спортсменка, рост которой 174 см за свою карьеру заработала 5 миллионов 410 тысяч долларов США. В рейтинге WTA не поднималась выше 23 строчки.