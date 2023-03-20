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Леся Цуренко: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Леси Цуренко.
Сегодня, 20:48
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.

Сегодня, 20 марта, спортсменка сыграет с Харриет Дарт из Великобритании

Результаты Леси Цуренко в 2023 году

Маями, США

21:00 Леся Цуренко - Харриет Дарт (Великобритания) 

Леся Цуренко - Коко Вандевеге (США) - 6:0, 6:2

Индиан-Уэллс, США

Леся Цуренко - Арина Сабаленка (белорусь) - техническое поражение

Леся Цуренко - Донна Векич (Хорватия) - 2:6, 6:2, 6:2

Леся Цуренко - Линь Чжу (Китай) - 6:4, 6:4

Биография и статистика матчей Леси Цуренко

Цуренко родилась 30 мая 1989 года в смт Владимирец Ровненской области. В профессиональном теннисе с 2007 года.

На Турнирах Большого шлема лучший результат теннисистки четвертьфинал US Open в 2018.

  • Australian Open - 1/32 финала (2013)
  • Ролан Гаррос - 1/16 (2018)
  • Уимблдон - 1/32 (2022, 2018) 
  • US Open - 1/4 (2018)

Спортсменка, рост которой 174 см за свою карьеру заработала 5 миллионов 410 тысяч долларов США. В рейтинге WTA не поднималась выше 23 строчки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Леся Цуренко WTA

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