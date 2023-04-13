WTA вернется к проведению турниров в Китае несмотря на секс-скандал с правительством и местной теннисисткой

WTA решила вернуться к проведению турниров в Китае после практически полуторагодового бойкота.

Ассоциация приостанавливала организацию соревнований в этом государстве из-за дела Пен Шуай. Китаянка в 2021 заявила, что ее заставляли заниматься сексом с экс премьер-министром страны, а затем пропала из общественного поля зрения. С тех пор, одно из немногих появлений Шуай в общественном пространстве с тех пор было на государственном телевидении Китая, где она опровергала свое заявление.

После скандала со спортсменкой WTA пришла к своему решению не ехать в Китай до того, как не станет понятным, что теннисистка и другие спортсмены из Поднебесной в безопасности, однако, сегодня опубликовала пресс-релиз с аргументацией отмены бойкота.

"В 2021 году, когда китайская теннисистка Пэн Шуай смело выступила [с заявлением], WTA заняла позицию и приостановила проведение соревнований в Китае из-за заботы о ее безопасности и безопасности наших игроков и персонала. Когда мы приняли это решение, мы не были уверены, присоединятся ли другие к нам. Мы получили много положительных отзывов за нашу принципиальную позицию и считаем, что послали мощное сообщение миру. Но одной лишь похвалы недостаточно, чтобы спровоцировать изменения.

После 16 месяцев приостановки теннисных соревнований в Китае и постоянных усилий, направленных на выполнение наших первоначальных запросов, в этой ситуации не были замечены никакие признаки изменения. Мы пришли к выводу, что никогда полностью не достигнем этих целей, и наши игроки и турниры в конечном итоге будут платить чрезвычайно высокую цену за свои жертвы.

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По этим причинам WTA отменяет приостановку проведения турниров в Китайской Народной Республике и возобновит турниры в этом сентябре.

Благодаря нашему времени и работе в Китае за последние 20 лет WTA добилась значительного прогресса в создании пути и возможности для женщин-спортсменок рассматривать теннис как карьеру, а теннис стал центром развлекательной деятельности в стране. С приостановкой мы потеряли свою способность предоставлять женщинам в регионе возможность развиваться профессионально через теннис и быть примером для подражания для будущих поколений.

Нам не удалось достичь всего, что мы планировали, но мы общались с людьми, близкими к Пэн, нас заверили, что она живет в безопасности со своей семьей в Пекине. Мы также получили заверения, что игроки и персонал WTA, которые работают в Китае, будут в безопасности и защищены во время пребывания в стране. WTA серьезно относится к этому обязательству и привлечет всех причастных к ответственности.

Хотя мы не сожалеем о своем решении об отстранении, WTA и ее члены считают, что пришло время вернуться к нашей миссии в Китае. Мы надеемся, что после возвращения можно достичь большего прогресса.

В этом процессе нельзя забыть Пэн. Важно, чтобы наша возобновленная работа в Китае обеспечивала постоянную безопасность для Пэн и всех женщин-спортсменок, которые выиграют от нашего возвращения к соревнованиям и возможностям, которые открывает теннис. Очень важно, чтобы голоса женщин были услышаны во время их высказывания. WTA будет продолжать защищать Пен и способствовать прогрессу женщин во всём мире", - сказано в пресс-релизе.