Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) снялась с матча против белоруски Арины Соболенко (№2 WTA) в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

По словам украинской спортсменке, она не смогла играть из-за панической атаки в результате общения с СЕО WTA Стивом Саймоном.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.

Пару дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном. Я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из россии и беларуси ее поддерживают, то это только их мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, он чувствовал бы себя ужасно.

Также он выразил уверенность, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как происходит сейчас в теннисе. Также он сказал, что "фэйр-плей" и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать".

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"На вопрос понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии россии в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Я была совершенно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре (против Донны Векич - прим.) было невероятно трудно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт. У меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду готов к следующему турниру.

Цуренко также обратилась к Саймону с вопросом о помощи украинцам.

"Мы плавно перешли к острым темам, и я все это от него услышала. Я под впечатлением от всего этого просто ментально сорвалась, честно говоря. Например, я задавала ему вопрос, будет ли украинцам в WTA-туре предоставлена такая помощь, которая была на Australian Open, где организаторы по запросу предоставили дополнительное проживание и питание каждому украинцу столько, сколько было необходимо. На этот вопрос я услышала ответ: "Я буду продолжать наблюдать за ситуацией". То есть, фактически он дал понять, что никакой помощи не будет, как ее не было весь год".

Украинка жорстко раскритиковала руководство WTA.

"Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права? Я просто не понимаю, как произошло в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень странно и очень больно", - приводит слова Цуренко БТУ.

Отметим, что на турнире она стартовала с квалификации и дошла до 1/16 финала впервые с 2019 года на этих кортах.