Первая ракетка мира разорвет спонсорский контракт из-за связей с росией

Польская теннисистка Ига Швентек намерена разорвать спонсорский контракт с компанией Xiaomi, сообщают польские СМИ.

Предположительно, первая ракетка мира пошла на такой шаг из-за того, что китайская компания продолжает работу в стране-террористе, а Ига поддерживает Украину.

"Четкая позиция Иги против этой войны известна, также известно, что она оказывает широкую поддержку и с ее стороны есть конкретные шаги для помощи Украине", - цитируют СМИ PR-менеджера теннисистки Паулу Волецкую.

Стоит отметить, что Швентек сотрудничает с Xiaomi с 2021 года, а сам бренд - второй по популярности в Польше. Также за время войны китайская компания стала лидером на росийском рынке.

Напомним, что недавно WTA представила обновленный рейтинг, в котором украинки выбороли себе немало позиций.