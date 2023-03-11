Первая ракетка мира разорвет спонсорский контракт из-за связей с росией
Польская теннисистка Ига Швентек намерена разорвать спонсорский контракт с компанией Xiaomi, сообщают польские СМИ.
Предположительно, первая ракетка мира пошла на такой шаг из-за того, что китайская компания продолжает работу в стране-террористе, а Ига поддерживает Украину.
"Четкая позиция Иги против этой войны известна, также известно, что она оказывает широкую поддержку и с ее стороны есть конкретные шаги для помощи Украине", - цитируют СМИ PR-менеджера теннисистки Паулу Волецкую.
Стоит отметить, что Швентек сотрудничает с Xiaomi с 2021 года, а сам бренд - второй по популярности в Польше. Также за время войны китайская компания стала лидером на росийском рынке.
Напомним, что недавно WTA представила обновленный рейтинг, в котором украинки выбороли себе немало позиций.