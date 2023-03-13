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Цуренко снялась с матча против белоруски Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс

Украинка не смогла улучшить свой результат.
Сегодня, 09:44
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) не вышла на матч против белоруски Арины Соболенко (№2 WTA) в рамках третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Организаторы объявили об отказе украинки за несколько минут до начала встречи. Таким образом, Леся получила техническое поражение.

Отметим, что на турнире она стартовала с квалификации и дошла до 1/16 финала впервые с 2019 года на этих кортах.

Ранее сообщалось, что теннисистов из стран-агрессоров допустят на Уимблдон.

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