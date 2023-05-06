Свитолина выразила уверенность в улучшении своих позиций в рейтинге WTA

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина уверена, что сможет улучшить свои позиции в рейтинге WTA.

Украинка ранее пребывала в топе среди мировых теннисисток, но за время перерыва, связанного с рождением дочери, опустилась за пределы первой тысячи.

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"Как это бывшей третьей ракетке мира чувствовать себя за пределами первой тысячи в рейтинге? Для меня все нормально, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это.

Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соперничать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь по полной, а рейтинг со временем улучшится", - приводит слова Свитолиной BTU.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Элины Свитолиной.