Украинская теннисистка Ангелина Калинина установила историческое достижение.

Спортсменка прошла в финал открытого чемпионата Италии в Риме, который входит в серию WTA 1000 Masters и является одним из девяти самых крупных турниров в теннисе, за исключением турниров серии Большого Шлема.

Таким образом, Калинина стала второй украинкой в истории, которая прошла в финал турнира серии WTA 1000 Masters. Первой была Элина Свитолина, которая в 2018 году также прошла в финал открытого чемпионата Италии.

Стоит отметить, что в полуфинале Ангелина обыграла представительницу страны-террориста Веронику Кудерметову.

В финале наша теннисистка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Елена Рыбакина (Казахстан).