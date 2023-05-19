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Калинина - вторая украинка в истории, вышедшая в финал турнира серии WTA 1000 Masters

Теннисистка прошла в финал открытого чемпионата Италии, победив представительницу россии.
Сегодня, 19:52
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина установила историческое достижение.

Спортсменка прошла в финал открытого чемпионата Италии в Риме, который входит в серию WTA 1000 Masters и является одним из девяти самых крупных турниров в теннисе, за исключением турниров серии Большого Шлема.

Таким образом, Калинина стала второй украинкой в истории, которая прошла в финал турнира серии WTA 1000 Masters. Первой была Элина Свитолина, которая в 2018 году также прошла в финал открытого чемпионата Италии.

Стоит отметить, что в полуфинале Ангелина обыграла представительницу страны-террориста Веронику Кудерметову.

В финале наша теннисистка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Елена Рыбакина (Казахстан).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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