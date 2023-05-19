Калинина - вторая украинка в истории, вышедшая в финал турнира серии WTA 1000 Masters
Теннисистка прошла в финал открытого чемпионата Италии, победив представительницу россии.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина установила историческое достижение.
Спортсменка прошла в финал открытого чемпионата Италии в Риме, который входит в серию WTA 1000 Masters и является одним из девяти самых крупных турниров в теннисе, за исключением турниров серии Большого Шлема.
Таким образом, Калинина стала второй украинкой в истории, которая прошла в финал турнира серии WTA 1000 Masters. Первой была Элина Свитолина, которая в 2018 году также прошла в финал открытого чемпионата Италии.
Стоит отметить, что в полуфинале Ангелина обыграла представительницу страны-террориста Веронику Кудерметову.
В финале наша теннисистка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Елена Рыбакина (Казахстан).