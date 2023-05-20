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Калинина: Завтра меня ожидает еще одна битва

Украинская теннисистка поделилась мыслями в преддверии финала Italian Open
Сегодня, 01:12
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинка Ангелина Калинина поделилась мыслями перед финалом Italian Open.

По словам Калининой, она очень счастлива испытать новый опыт.

"Как я себя чувствую? Чувствую себя так, что не чувствую ног. На этом турнире я уже столько отыграла: 3 сета, потом снова 3 сета, и снова 3 сета. Так что как могу, так и двигаюсь. Я счастлива, что прошла дальше.

Но турнир еще не закончился, да. Завтра меня ждёт ещё одна битва. На таких турнирах никогда не бывает легко.

В первую очередь, я должна восстановить силы. Но это невероятные эмоции. Я борюсь, я иду дальше и это новый опыт для меня, я действительно очень счастлива", - заявила спортсменка.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты матчей Ангелины Калининой в этом году

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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