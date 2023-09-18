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Стали известны все участники "Финала восьми" кубка Дэвиса-2023

Страна, в которой пройдет плей-офф турнира, не сумела преодолеть групповой этап.
Сегодня, 00:18
Дэниел Эванс и Нил Скупски / Getty Images
Дэниел Эванс и Нил Скупски / Getty Images

В воскресенье, 17 сентября, состоялись последние матчи группового этапа кубка Дэвиса-2023. По его итогам определились сборные, которые выступят в "Финале восьми" соревнования.

В качестве победителей своих квартетов в плей-офф вышли Канада, Великобритания, Чехия и Нидерланды. Вместе с ними в четвертьфиналах выступят команды, занявшие вторые места: Италия, Австралия, Сербия и Финляндия.

Плей-офф кубка Дэвиса пройдет с 21 по 26 ноября в Малаге (Испания). Примечательно, что страна, где пройдет финальная часть турнира, не смогла преодолеть групповой раунд.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей группового этапа кубка Дэвиса, а также с составами команд на этой стадии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Дэвиса

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