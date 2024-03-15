Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США

Четвертьфинальный матч турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Алекандром Зверевым увенчался неожиданным инцидентом.

В третьем гейме первого сета поединок был прерван после того, как на корте появился огромный рой пчел.

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Судья объявил, что матч придется приостановить, а теннисисты пытались уберечься от насекомых.

После того как пчел убрали с корта, игра продолжилась, а Алькарас одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 и вышел в полуфинал.

Ранее сообщалось, что одна из самых ядовитых змей в мире прервала теннисный матч в Австралии.

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