iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США

Большой рой насекомых внезапно появился в месте проведения поединка.
Сегодня, 11:35
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Четвертьфинальный матч турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Алекандром Зверевым увенчался неожиданным инцидентом.

В третьем гейме первого сета поединок был прерван после того, как на корте появился огромный рой пчел.

Читай также: "Хитрая соперница": Костюк оценила победу над россиянкой в США

Судья объявил, что матч придется приостановить, а теннисисты пытались уберечься от насекомых.

После того как пчел убрали с корта, игра продолжилась, а Алькарас одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 и вышел в полуфинал.

Ранее сообщалось, что одна из самых ядовитых змей в мире прервала теннисный матч в Австралии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зверев Карлос Алькарас

Статьи по теме

Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР Джокович добыл уверенную победу над Алькарасом и вышел в финал турнира АТР
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем" Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"
Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде состоится последний мужской спринт в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:52
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:30
Усик рассказал, что будет делать, если Фьюри снова откажется от боя
Европа12:29
Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд
Бокс12:00
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа11:57
Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА
Теннис11:35
Заполонили корт: Нашествие пчел помешало проведению теннисного матча в США
Теннис11:20
"Мир не чувствует, как быстро все может измениться": Костюк высказалась о войне в Украине
Европа10:56
Салах установил очередной рекорд Ливерпуля
Украина10:45
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало игрока Шахтера, а Черноморец подписал экс-хавбека житомирян
Украина10:39
Экс-игрок Полесья присоединился к Черноморцу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK