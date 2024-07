Энди Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2024

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (№121 ATP) сообщил, что Олимпиада в Париже станет его последним турниром.

Легендарный британец опубликовал пост, в котором заявил, что завершает карьеру.

"Я прибыл в Париж на свой последний теннисный турнир – Олимпиаду.

Соревнования за Великобританию были, безусловно, самыми памятными в моей карьере, и я очень горжусь тем, что мне удастся это сделать в последний раз", - написал Маррей.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1