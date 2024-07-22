Чемпионка Уимблдона-2023 пропустит Олимпийские игры

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA №18) пропустит Олимпийские игры в Париже.

Об этом 25-летняя спотртсменка рассказала в социальных сетях. Вондроушова не поедет на турнир из-за травмы руки.

"Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Я до последнего момента надеялась, что удастся выступить хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не пускают меня на корт.

Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы хорошо выступить на US Open, буду держать пальцы скрещенными за всех представителей Чехии во Франции. Надеюсь, скоро увидимся на корте", - написала Вондроушова.

Отметим, что чешская теннисистка должна была выступить в одиночном разряде, а также в парном вместе с Каролиной Муховой.

Напомним, что Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023, а также завоевала серебряную медаль на Играх в Токио.

Напомним, что с расписанием и результатами украинских теннисисток на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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