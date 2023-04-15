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Завацкая проиграла решающий матч в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Украинским теннисисткам не удалось сравнять счет в противостоянии с чешскими соперницами.
Сегодня, 16:24
Катарина Завацкая / Getty Images
Катарина Завацкая / Getty Images

В субботу, 15 апреля, в турецкой Анталии состоялся решающий матч в противостоянии Украины и Чехии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Украинка Катарина Завацкая в двух сетах потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой - 3:6, 4:6, а общий счет стал 3:1 в пользу чешских теннисисток.

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Соперницы провели на корте 1 час и 50 минут. За это время Завацкая ни разу не подавала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейкпоинтов.

Кубок Билли Джин Кинг
Квалификация

Украина - Чехия 1:3

Катарина Завацкая - Маркета Вондроушова 3:6, 4:6

Таким образом, сборная Украины второй сезон подряд не смогла выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

В ноябре украинки сыграют в плей-офф турнира за право выступить в квалификации в 2024 году.

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