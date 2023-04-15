Костюк принесла первую победу Украине над Чехией в Кубке Билли Джин Кинга

Украина сохранила шансы для выхода в финальный розыгрыш турнира.

В субботу, 15 апреля, состоялся очередной матч между Украиной и Чехией в рамках Билли Джин Кинга.

Во второй игровой день украинка Марта Костюк (№38 WTA) встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой (№12 WTA)

Поединок завершился напряженной победой украинки - 2:1.

Кубок Билли Джин Кинг

Украина – Чехия – 1:2

Марта Костюк (Украина) - Барбора Крейчикова – 3:6, 6:1, 6:4

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время украинка три подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 6 брейкпоинтов из 11. На счету Крейчиковой восемь двойных ошибок и четыре использованных брейкпоинта из восьми.

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Отметим, что сегодня Катарина Завацкая (№261 WTA) проведет свой второй матч. Соперницей украинки станет Маркета Вондроушова (№82 WTA).

Напомним, победитель пары сыграет в финальном розыгрыше турнира, а проигравшая сборная - отправится в плей-офф.