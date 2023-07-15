Вондроушова - победительница Уимблдона-2023

В субботу, 15 июля, в Лондоне на центральном корте прошел финальный поединок женской сетки Уимблдона-2023.

В решающем матче всего турнира встретились 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова и 6-я ракетка мира Онс Жабер.

Представительница Чехии, которая в полуфинале остановила Элину Свитолину, неудачно начала первый сет, проиграв гейм на своей подаче.

К ее счастью, оппонентка тоже не отличалась уверенной игрой на своей подаче. В итоге после нескольких обменов брейками Вондроушова забрала первый сет со счетом 6:4.

First set: Vondrousova ✅



The Czech claims the opener 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/SEDSneWG6w — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Точно такая же ситуация произошла и в сете №2: Жабер отдала сопернице на один брейк больше, что позволило Вондроушовой не только забрать второй сет, но и матч - Маркета стала победительницей женской сетки Уимблдона.

Стоит отметить, что это ее первая победа на турнире Большого шлема - ранее ее лучшим результатом был финал Ролан Гаррос 2019 года.

Уимблдон, Лондон (Великобритания)

Финал, женщины, одиночный разряд

Маркета Вондроушова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:4

Финал мужской сетки состоится в воскресенье, 16 июля. Карлос Алькарас и Новак Джокович выйдут на корт в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей мужской сетки Уимблдона-2023.