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Уимблдон-2023 (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Уимблдонского турнира.
Сегодня, 16:55
Уимблдон (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images
Уимблдон (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images

Уимблдон – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на травяном покрытии в Лондоне (Великобритания). Участие в турнире принимают 128 теннисистов, среди которых, к сожалению, нет представителей нашей страны. А вот граждане стран-террористок вернулись на зеленые корты.

Даты: 3 июля – 16 июля
Призовой фонд: 44,700,000 фунтов стерлингов
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Есть ли наши? Нет

Расписание и результаты Уимблдон-2023

1 раунд
3 июля

  • Лоренцо Музетти (Италия) – Хуан Пабло Варильяс (Перу) - 6:3, 6:1, 7:5
  • Андрей Рублев (нейтральный статус) – Макс Перселл (Австралия) - 6:3, 7:5, 6:4
  • Себастьян Баес (Аргентина) – Марсело Барриос Вера (Чили)
  • Люка Ван Аш (Франция) – Аслан Карацев (нейтральный статус)
  • Джордан Томпсон (Австралия) – Брэндон Накашима (США)
  • Давид Гоффен (Бельгия) – Фабиан Марожан (Венгрия)
  • Максимилиан Мартерер (Германия) – Борна Гойо (Хорватия)
  • Педро Качин (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия)
  • Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Стэн Вавринка (Швейцария)
  • Лоран Локоли (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия)
  • Янник Ганфманн (Германия) – Тэйлор Фриц (США)
  • Янник Синнер (Италия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
  • Альберт Рамос (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша)
  • Джей-Джей Вульф (США) – Энцо Куако (Франция)
  • Майкл Ммо (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • Джон Изнер (США) – Хауме Муньяр (Испания)
  • Лиам Броади (Великобритания) – Констан Лестьенн (Франция)
  • Корентен Муте (Франция) – Ришар Гаске (Франция)
  • Ян Чоински (Германия) – Душан Лайович (Сербия)
  • Доминик Кепфер (Германия) – Оскар Отте (Германия)
  • Александр Бублик (Казахстан) – Маккензи Макдональд (США)
  • Александр Вукич (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия)
  • Миомир Кецманович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина)
  • Денис Шаповалов (Канада) – Раду Албот (Молдова)
  • Йошихито Нишиока (Япония) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
  • Роман Сафиуллин (нейтральный статус) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
  • Микаэль Имер (Швеция) – Алекс Молчан (Словакия)
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
  • Ллойд Харрис (ЮАР) – Грегуар Баррере (Франция)
  • Бенжамен Бонзи (Франция) – Харольд Майо (Франция)
  • Борна Чорич (Хорватия) – Гидо Пелья (Аргентина)
  • Кентен Алис (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания)

Финал Уимблдона-2022 (основная сетка)

Воскресенье, 10 июля 2022 года

Новак Джокович (Сербия, 1) – Ник Кирьос (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)

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