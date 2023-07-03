Уимблдон-2023 (ATP): расписание и результаты матчей
Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Уимблдонского турнира.
Уимблдон – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на травяном покрытии в Лондоне (Великобритания). Участие в турнире принимают 128 теннисистов, среди которых, к сожалению, нет представителей нашей страны. А вот граждане стран-террористок вернулись на зеленые корты.
Даты: 3 июля – 16 июля
Призовой фонд: 44,700,000 фунтов стерлингов
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Есть ли наши? Нет
Расписание и результаты Уимблдон-2023
1 раунд
3 июля
- Лоренцо Музетти (Италия) – Хуан Пабло Варильяс (Перу) - 6:3, 6:1, 7:5
- Андрей Рублев (нейтральный статус) – Макс Перселл (Австралия) - 6:3, 7:5, 6:4
- Себастьян Баес (Аргентина) – Марсело Барриос Вера (Чили)
- Люка Ван Аш (Франция) – Аслан Карацев (нейтральный статус)
- Джордан Томпсон (Австралия) – Брэндон Накашима (США)
- Давид Гоффен (Бельгия) – Фабиан Марожан (Венгрия)
- Максимилиан Мартерер (Германия) – Борна Гойо (Хорватия)
- Педро Качин (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия)
- Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Стэн Вавринка (Швейцария)
- Лоран Локоли (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия)
- Янник Ганфманн (Германия) – Тэйлор Фриц (США)
- Янник Синнер (Италия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
- Альберт Рамос (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша)
- Джей-Джей Вульф (США) – Энцо Куако (Франция)
- Майкл Ммо (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Джон Изнер (США) – Хауме Муньяр (Испания)
- Лиам Броади (Великобритания) – Констан Лестьенн (Франция)
- Корентен Муте (Франция) – Ришар Гаске (Франция)
- Ян Чоински (Германия) – Душан Лайович (Сербия)
- Доминик Кепфер (Германия) – Оскар Отте (Германия)
- Александр Бублик (Казахстан) – Маккензи Макдональд (США)
- Александр Вукич (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия)
- Миомир Кецманович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина)
- Денис Шаповалов (Канада) – Раду Албот (Молдова)
- Йошихито Нишиока (Япония) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
- Роман Сафиуллин (нейтральный статус) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
- Микаэль Имер (Швеция) – Алекс Молчан (Словакия)
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
- Ллойд Харрис (ЮАР) – Грегуар Баррере (Франция)
- Бенжамен Бонзи (Франция) – Харольд Майо (Франция)
- Борна Чорич (Хорватия) – Гидо Пелья (Аргентина)
- Кентен Алис (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания)
Финал Уимблдона-2022 (основная сетка)
Воскресенье, 10 июля 2022 года
Новак Джокович (Сербия, 1) – Ник Кирьос (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)