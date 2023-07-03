Уимблдон-2023 (ATP): расписание и результаты матчей

Уимблдон – один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на травяном покрытии в Лондоне (Великобритания). Участие в турнире принимают 128 теннисистов, среди которых, к сожалению, нет представителей нашей страны. А вот граждане стран-террористок вернулись на зеленые корты.

Даты: 3 июля – 16 июля

Призовой фонд: 44,700,000 фунтов стерлингов

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Есть ли наши? Нет

Расписание и результаты Уимблдон-2023

1 раунд

3 июля

Лоренцо Музетти (Италия) – Хуан Пабло Варильяс (Перу) - 6:3, 6:1, 7:5

(Италия) – Хуан Пабло Варильяс (Перу) - 6:3, 6:1, 7:5 Андрей Рублев (нейтральный статус) – Макс Перселл (Австралия) - 6:3, 7:5, 6:4

(нейтральный статус) – Макс Перселл (Австралия) - 6:3, 7:5, 6:4 Себастьян Баес (Аргентина) – Марсело Барриос Вера (Чили)

Люка Ван Аш (Франция) – Аслан Карацев (нейтральный статус)

Джордан Томпсон (Австралия) – Брэндон Накашима (США)

Давид Гоффен (Бельгия) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Максимилиан Мартерер (Германия) – Борна Гойо (Хорватия)

Педро Качин (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Лоран Локоли (Франция) – Каспер Рууд (Норвегия)

Янник Ганфманн (Германия) – Тэйлор Фриц (США)

Янник Синнер (Италия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)

Альберт Рамос (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша)

Джей-Джей Вульф (США) – Энцо Куако (Франция)

Майкл Ммо (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Джон Изнер (США) – Хауме Муньяр (Испания)

Лиам Броади (Великобритания) – Констан Лестьенн (Франция)

Корентен Муте (Франция) – Ришар Гаске (Франция)

Ян Чоински (Германия) – Душан Лайович (Сербия)

Доминик Кепфер (Германия) – Оскар Отте (Германия)

Александр Бублик (Казахстан) – Маккензи Макдональд (США)

Александр Вукич (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия)

Миомир Кецманович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина)

Денис Шаповалов (Канада) – Раду Албот (Молдова)

Йошихито Нишиока (Япония) – Даниэль Элахи Галан (Колумбия)

Роман Сафиуллин (нейтральный статус) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Микаэль Имер (Швеция) – Алекс Молчан (Словакия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Грегуар Баррере (Франция)

Бенжамен Бонзи (Франция) – Харольд Майо (Франция)

Борна Чорич (Хорватия) – Гидо Пелья (Аргентина)

Кентен Алис (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания)

Финал Уимблдона-2022 (основная сетка)

Воскресенье, 10 июля 2022 года

Новак Джокович (Сербия, 1) – Ник Кирьос (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)