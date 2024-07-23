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Лишь одна украинка будет сеяной на Олимпиаде-2024

Всего на турнире сыграют шесть представниц Украины.
Сегодня, 12:48
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир во Франции. 

В мужском и женском одиночных турнирах будут участвовать по 64 игрока - по 16 из которых будут сеяными.

В первых двух раундах сеяные не сыграют между собой и теннисисты из одной страны не могут встречаться друг с другом.

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Из украинок сеяной будет только Марта Костюк, которая получила 12-й номер посева. 

Порядок посева в женском турнире на Олимпийских играх-2024:

  • Ига Свентек
  • Коко Гауфф
  • Елена Рыбакина
  • Жасмин Паолини
  • Джессика Пегула
  • Чжэн Циньвень
  • Мария Саккари
  • Даниэль Коллинз
  • Барбора Крейчикова
  • Алена Остапенко
  • Эмма Наварро
  • Марта Костюк
  • Донна Векич
  • Беатрис Хаддад-Майя
  • Диана Шнайдер
  • Лейла Фернандес

Отметим, что на турнире в Париже сыграют шесть украинок, включая Марту Костюк: Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Ранее сообщалось, что чемпионка Уимблдона-2023 пропустит Олимпийские игры.

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