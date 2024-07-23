Лишь одна украинка будет сеяной на Олимпиаде-2024
C 27 июля по 4 августа состоится Олимпийский теннисный турнир во Франции.
В мужском и женском одиночных турнирах будут участвовать по 64 игрока - по 16 из которых будут сеяными.
В первых двух раундах сеяные не сыграют между собой и теннисисты из одной страны не могут встречаться друг с другом.
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Из украинок сеяной будет только Марта Костюк, которая получила 12-й номер посева.
Порядок посева в женском турнире на Олимпийских играх-2024:
- Ига Свентек
- Коко Гауфф
- Елена Рыбакина
- Жасмин Паолини
- Джессика Пегула
- Чжэн Циньвень
- Мария Саккари
- Даниэль Коллинз
- Барбора Крейчикова
- Алена Остапенко
- Эмма Наварро
- Марта Костюк
- Донна Векич
- Беатрис Хаддад-Майя
- Диана Шнайдер
- Лейла Фернандес
Отметим, что на турнире в Париже сыграют шесть украинок, включая Марту Костюк: Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Ранее сообщалось, что чемпионка Уимблдона-2023 пропустит Олимпийские игры.
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